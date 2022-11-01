Путін та Ердоган обговорили зернову угоду: президент РФ висунув умови
Путін скаржився Ердогану та висував умови
Президенти Росії та Туреччини – Володимир Путін та Реджеп Тайіп Ердоган – обговорили рішення Кремля призупинити роботу “зернової угоди”, в рамках якої Україна продовжувала морські поставки свого продовольства на світові ринки.
В Управлінні зв’язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що Ердоган наполягав на виконанні умов угоди щодо експорту зерна з українських портів.
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Він наголосив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб досягти необхідних домовленостей з усіма учасниками угоди.
За інформацією прес-служби Кремля, Путін, у свою чергу, нагадав Ердогану, чим викликане призупинення Росією зернової угоди.
Путін заявив, що «київський режим за підтримки західних кураторів використав гуманітарний коридор з метою здійснення ударів по інфраструктурі та кораблям російського Чорноморського флоту у Севастополі».
Також глава Кремля сказав Ердогану, що хоче провести «детальне розслідування обставин інциденту, а також отримати від Києва реальні гарантії дотримання стамбульських домовленостей».
За дотримання цих двох умов Росія готова переглянути своє рішення про призупинення коридору.
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- 01.11.2022 18:49
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