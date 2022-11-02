В Ірані підняли червоний прапор помсти: Саудівська Аравія чекає на напад

В Ірані підняли червоний прапор помсти: Саудівська Аравія чекає на напад

В Шрані підняли червоний прапор помсти

Вчора в Ірані над куполом мечеті Джамкаран у священному місті Кум було піднято червоний прапор помсти, що може бути оголошенням війни Саудівської Аравії.

Як повідомило WSJ, Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, попередивши про неминучий напад з боку Ірану на цілі у королівстві.

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У відповідь на це попередження США та інші сусідні держави підвищили рівень бойової готовності для своїх збройних сил.

Саудівські чиновники заявили, що Іран готовий вчинити напади на королівство у спробі відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують у країні з вересня.

Рада національної безпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями і готова відповісти, якщо Іран здійснить напад.

«Ми стурбовані картиною загрози, і ми залишаємось у постійному контакті військовими та розвідувальними каналами із саудівцями. Ми без вагань будемо діяти на захист наших інтересів та партнерів у регіоні», – сказав представник Ради національної безпеки.

Востаннє прапор помсти піднімали у 2020 року після вбивства Сулеймані. Тоді іранці атакували нафтопереробні заводи у Саудівській Аравії та бази американців в Іраку.

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  • 02.11.2022 07:45
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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