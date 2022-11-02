Росія закликала ядерні держави не допустити глобальної війни та враховувати її “корінні інтереси”

МЗС РФ стверджує, що першочерговим завданням є недопущення будь-якого військового зіткнення ядерних держав

На тлі повідомлень у світових ЗМІ про посилення російської ядерної загрози МЗС РФ опублікувало заяву із закликом до світової спільноти запобігти ядерній війні.

Відповідний документ опубліковано на сайті відомства.

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У ньому йдеться, що Москва виступає за забезпечення глобальної стратегічної безпеки, і просить країни «ядерної п’ятірки» не заохочувати провокації із застосуванням зброї масового знищення.

«У нинішній ситуації, яка стала наслідком безвідповідальних дій, спрямованих на підрив нашої національної безпеки, першочерговим завданням стає недопущення будь-якого військового зіткнення ядерних держав», – йдеться у заяві.

Крім того, там зазначено, що Росія продовжує виступати за формування більш стійкої архітектури міжнародної безпеки на основі забезпечення передбачуваності та глобальної стратегічної стабільності, а також дотримання принципів рівноправності, неподільної безпеки та взаємного обліку корінних інтересів сторін.