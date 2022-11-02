Північна Корея таємно постачає Росії снаряди: США пообіцяли простежити

Північна Корея таємно постачає Росії снаряди: США пообіцяли простежити

Кірбі зазначив, що США продовжать стежити за постачанням Росії корейської зброї

Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів для використання у війні в Україні, і намагається це приховати під виглядом поставок до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє телеканал CNN.

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У США вважають, що таємні північнокорейські поставки — поряд з безпілотниками та іншою зброєю, яку Росія придбала в Ірану, є ще одним доказом того, що навіть арсенали звичайної артилерії Москви значно вичерпалися за вісім місяців бойових дій.

“У вересні КНДР публічно заперечувала, що мала намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно забезпечує війну Росії в Україні значною кількістю артилерійських снарядів, одночасно заплутуючи реальний пункт призначення постачання зброї”, – сказав Кірбі.

Він не уточнив подробиць щодо кількості озброєння, що поставляється, і способів оплати за нього.

«Ми продовжимо стежити за тим, чи будуть отримані ці поставки», – сказав Кірбі.

Ще два тижні тому директор Національної розвідки Авріл Хейнс стверджувала, що «експортний контроль змушує Росію звертатися до таких країн, як Іран та Північна Корея, за постачанням, включаючи БПЛА, артилерійські снаряди та ракети».

  • 10
  • 02.11.2022 17:53
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