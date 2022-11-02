Іспанія відправила в Україну комплекси ППО Hawk та ЗРК Spada Aspide

Новий пакет військової допомоги від Іспанії прямує до України

Іспанія направила Україні новий пакет військової допомоги, що включає зокрема системи протиповітряної оборони Hawk та ЗРК Spada Aspide.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом у Києві.

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«Ми довго працювали над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги від Іспанії. І я дуже радий, що новий пакет є, він уже прямує до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність», – сказав Куліба.

Він уточнив, що йдеться про батарею зенітно-ракетного комплексу Spada Aspide і ракети до ЗРК, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати, снаряди до них та інше військове обладнання.

Установки Spada/Skyguard-Aspide з вісімдесятих років минулого століття знаходяться на озброєнні в Іспанії. Збройні сили країни мають 13 таких систем.

ЗРК Spada/Skyguard, оснащені ракетами Aspide, були призначені для знищення літаків, гелікоптерів, дронів та авіаційних ракет, що випускаються з авіації. Може вражати цілі на відстані 12 км і на висоті 6 км.

Враховуючи реальність війни в Україні і те, що авіація противника дуже рідко входить до українського повітряного простору, система, ймовірно, буде використовуватися проти ракет С-300 і крилатих ракет окупантів.