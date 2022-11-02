Росія кличе Україну на переговори «з урахуванням нових територіальних реалій»

Захарова знов озвучила бажання Росії до переговорів, але без урахування адекватності

Москва чекає від Києва явних сигналів про прагнення відновити переговорний процес з урахуванням “нових територіальних реалій”.

Як повідомило російське агентство ТАРС, про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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«Як і раніше чекаємо від київського режиму ясних, недвозначних сигналів про своє прагнення відновити переговорний процес з урахуванням нових територіальних реалій та ситуації на землі», – сказала вона.

Також Захарова знову наголосила, що російське керівництво нібито «завжди було віддане дипломатичним методам вирішення конфлікту».

«Сьогодні ми також готові до використання цього методу, але ще раз говорю: ми не можемо не бачити реальності і не реагувати на неї», – підсумувала представниця МЗС РФ.