Грета Тунберг закликала повалити «капіталістичну систему»

Грета Тунберг стала більш радикальною

Екоактивістка Грета Тунберг закликала до "повалення всієї капіталістичної системи", звинувачуючи капіталізм у "колоніалізмі, імперіалізмі, пригніченні, геноциді" та "расистському репресивному екстракціонізмі".

Відповідні заяви 19-річна екоактивістка озвучила в лондонському Royal Festival Hall, де відбувся дитячий “хрестовий похід” на честь виходу “Кліматичної книги”, маніфесту Грети Тунберг.

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Поряд із традиційними закликами до необхідності тиску на політичних лідерів, послання Тунберг було радикальнішим і войовничішим, ніж у минулому.

Вона заявила про неможливість «повернення до нормального життя», назвавши «нормальною» систему, що призвела до кліматичної кризи, систему «колоніалізму, імперіалізму, гноблення, геноциду», «расистського, репресивного екстракціонізму».

За словами активістки, кліматична справедливість є частиною будь-якого правосуддя. Вона закликала не довіряти елітам, створеним цією системою, а протистояти їм.

Вирішенням усіх проблем Тунберг назвала повалення «всієї капіталістичної системи».