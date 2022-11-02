Зеленський поговорив с Ердоганом: подякував за підтримку

Зеленський поспілкувався з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про спілкування з турецьким колегою Зеленський повідомив в Telegram.

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Український лідер подякував Ердогана за активну участь у збереженні «зернової угоди», а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

“Обговорили подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів. У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини”, – зазначив Зеленський.