Зеленський поговорив с Ердоганом: подякував за підтримку
Зеленський поспілкувався з Ердоганом
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про спілкування з турецьким колегою Зеленський повідомив в Telegram.
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Український лідер подякував Ердогана за активну участь у збереженні «зернової угоди», а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
“Обговорили подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів. У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини”, – зазначив Зеленський.
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- 02.11.2022 20:08
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