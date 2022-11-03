У Мелітополі ЗСУ вдарили по штабу окупантів

На території заводу Рефма розміщался один з штабів росіян

В окупованому Мелітополі близько 04:55 пролунало близько 6-7 вибухів.

Про це повідомили місцеві мешканці. Вони кажуть, що також бачили спалахи в небі – імовірно, могла працювати ППО.

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Пізніше мер Іван Федоров повідомив, що внаслідок вибухів зруйновано частину захопленого окупантами заводу “Рефма”.

За словами мера, там розміщувався один із основних штабів особового складу окупантів.

Очевидці стверджують, що в нижній частині міста, недалеко від місця прильотів, у багатьох будинках ударною хвилею повибивало вікна.