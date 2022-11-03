Рада безпеки ООН відхилила резолюцію Москви про бойових комарів

Радбез ООН відмовився розслідувати

Рада Безпеки ООН у четвер, 3 жовтня, більшістю голосів відкинула запропоновану Росією резолюцію про створення комісії для розслідування так званої діяльності “біолабораторій США в Україні”.

Про це повідомила ВВС.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Минулого тижня Росія поширила серед членів Ради безпеки розлогий документ, в якому стверджувалося, що за участі міністерства оборони США на території України нібито ведуться військові біологічні розробки, що порушують міжнародну конвенцію про заборону використання біологічної зброї.

У числі іншого постійний представник Росії при ООН Василь Небензя без доказів, які заслуговують на довіру, стверджував, що Україна виношує плани використовувати проти Росії безпілотники з комарами, зараженими інфекційними захворюваннями.

У результаті проект резолюції не набрав необхідні дев’ять голосів із 15. За резолюцію проголосували Росія та Китай, проти – США, Великобританія та Франція, решта держав утрималася.

«Жаль, що наші західні колеги фактично саботували переговорний процес щодо проекту резолюції. Стало очевидно, що країни Заходу просто бояться створення комісії, яка розгляне відповідні матеріали, представлені Росією, і проведе за ними розслідування», – сказав після цього заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Як повідомляли Vlasti, у Раді безпеки ООН з ініціативи Росії пройшло кілька засідань, присвячених ситуації в Україні, які стосувалися сумнівних з погляду здорового глузду тем, зокрема про військові біолабораторії США.