Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли: розпочався зворотний відлік
Запорізька АЕС вчергове знеструмлена через обстріли
Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.
Про це повідомили в Енергоатомі.
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О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення, включились всі 20 дизель-генераторів.
Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан.
В Енергоатомі уточнили, що пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.
Через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.
В Енергоатомі вчергове звернулися до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.
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- 03.11.2022 08:04
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