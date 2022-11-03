Сущенко закликає перевірити нардепа Яценка на колабораціонізм

Сущенко закликає перевірити нардепа Яценка на колабораціонізм
Колишній бранець кремля та перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко закликає перевірити народного депутата Антона Яценка на колабораціонізм.

Про це він розповів у коментарі УНН.

За словами Сущенка, дії нардепа, направлені на дискредитацію місцевої влади Черкащини та міста Умань, мають ознаки колабораціонізму і їм необхідно надати юридичну оцінку.

“Його (Антона Яценка — ред.) необґрунтовані і надумані публічні випади проти міського голови Умані та Черкаської обласної військової адміністрації, цькування місцевих підприємців, педагогів, волонтерів та активістів юрист цілком інтерпретує як умисні дії з ознаками колабораціонізму (…) Вочевидь, що публічна активність Яценка під час війни спрямована на компрометацію та перешкоджання діяльності представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади працює на ворога та його інтереси. А конкретно, на дезінформацію, дезорієнтацію, деморалізацію, дезорганізацію та дезінтеграцію України та українського народу.

Належна юридична оцінка таких дій нардепа має завершитися складанням мандата та притягненням до кримінальної відповідальності та позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та на строк від 10 до15 років та з конфіскацією майна або без такої. Подібні строки ув’язнення КК України передбачає і за державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Я однозначно впевнений, що умисні дії Яценка — є підривна діяльність проти України, шкода її державній та інформаційній безпеці”, — заявив Роман Сущенко.

Як відомо, з початком повномасштабної війни народний депутат Антон Яценко зник з Черкаської області, від якої він пройшов до парламенту. Не бачили його і у Верховній Раді, зокрема, він пропустив голосування за введення режиму воєнною стану в Україні. Його зникнення пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

Повернувшись на Черкащину, нардеп розгорнув активну боротьбу проти місцевої влади, у тому числі голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця та мера Умані Ірини Плетньової.

Зазначимо, що на захист Табурця стали місцеві депутати, а сам військовий губернатор подав до суду позов проти Яценка щодо захисту честі й гідності.

Источник: Версии

  • 0
  • 03.11.2022 10:12

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
10:12
Сущенко закликає перевірити нардепа Яценка на колабораціонізм
Світ
10:06
Російська армія втрачає до батальйону бронемашин на добу
Світ
09:43
Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна
Україна
08:22
Аварійні відключення світла сьогодні запровадять в трьох областях
Україна
08:04
Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли: розпочався зворотний відлік
Світ
07:41
Рада безпеки ООН відхилила резолюцію Москви про бойових комарів
Україна
07:35
У Мелітополі ЗСУ вдарили по штабу окупантів
Україна
06:41
Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об'єкт енергетики
Світ
20:08
Зеленський поговорив с Ердоганом: подякував за підтримку
Світ
19:54
Грета Тунберг закликала повалити "капіталістичну систему"
Світ
19:04
Росія кличе Україну на переговори "з урахуванням нових територіальних реалій"
Світ
18:21
Іспанія відправила в Україну комплекси ППО Hawk та ЗРК Spada Aspide
Світ
17:53
Північна Корея таємно постачає Росії снаряди: США пообіцяли простежити
Світ
17:17
Росія закликала ядерні держави не допустити глобальної війни та враховувати її “корінні інтереси”
Україна
15:57
Судить нельзя помиловать: украинские суда «плавали» на заработки в РФ. Где поставит запятую правосудие?

Головне

Україна
08:04
Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли: розпочався зворотний відлік
Україна
07:35
У Мелітополі ЗСУ вдарили по штабу окупантів
Україна
06:41
Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об’єкт енергетики
Світ
20:08
Зеленський поговорив с Ердоганом: подякував за підтримку
Світ
18:21
Іспанія відправила в Україну комплекси ППО Hawk та ЗРК Spada Aspide
Україна
12:11
У трьох областях України застосували аварійні відключення світла
Україна
08:03
Вночі ворог атакував Україну дронами: 12 з 13 “Шахедів” було збито
Світ
07:45
В Ірані підняли червоний прапор помсти: Саудівська Аравія чекає на напад
Світ
18:49
Путін та Ердоган обговорили зернову угоду: президент РФ висунув умови
Світ
17:37
Макрон пообіцяв Зеленському ППО: про що домовились президенти
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Сущенко закликає перевірити нардепа Яценка на колабораціонізм
Україна
03.11.2022 10:12
ТОР
Російська армія втрачає до батальйону бронемашин на добу
Світ
03.11.2022 10:06
ТОР
Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна
Світ
03.11.2022 09:43

Популярне

ТОР
Російський офіцер розстріляв двох мобіків на бойових позиціях під Запоріжжям
01.11.2022 14:43
ТОР
Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна
03.11.2022 09:43
ТОР
Росія закликала ядерні держави не допустити глобальної війни та враховувати її “корінні інтереси”
02.11.2022 17:17

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com