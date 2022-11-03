“Разом робимо важливе”, – начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець про унікальний проект для сімей загиблих та поранених захисників України (фото, відео)

“Разом робимо важливе”, – начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець про унікальний проект для сімей загиблих та поранених захисників України (фото, відео)
Унікальний для області проект нині втілюють на Черкащині.

Це спільна ініціатива Черкаської обласної військової адміністрації та соціально відповідального бізнесу.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у своєму телеграм-каналі. “Я часто розповідаю вам про важливі справи, які ми спільно робимо для нашої перемоги. Сьогодні розповім про унікальний для нашої області проект, над яким зараз працюємо.

Це спільна ініціатива Черкаської обласної військової адміністрації та соціально відповідального бізнесу. Наш пілотний соціальний проект уже згуртував близько 15 підприємців. Тепер про його суть. Бачите цей будівельний майданчик? А в результаті тут буде будинок для найбільш вразливих родин.

Передовсім сімей загиблих захисників України та тяжкопоранених. Яких конкретно – визначатиме благодійний фонд, створений меценатами проекту”, – повідомляє Табурець. За словами керівника ОВА будинок буде двоповерховим на 20 квартир. Інклюзивний, автономний і з укриттям. “Останнє – тепер життєва необхідність. У відео – більше. Разом робимо важливе!”, – підсумував очільник ОВА.

Источник: Информатор

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  • 03.11.2022 10:38

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