Відновлено легендарний міст, який затримав наступ окупантів на Київ у лютому

Проїзд відкрито в обидва боки на трасі М-06 Київ – Чоп

Міст біля села Стоянка, що між Києвом та Житомиром, повністю відновлено, сьогодні проїзд відкрито в обидва боки на трасі М-06 Київ – Чоп.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Цей міст Житомирською трасою став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому.

Після деокупації через два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мостом. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальне відновлення правої частини зруйнованого мосту.

Тепер міст повноцінно запрацював.