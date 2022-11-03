Відновлено легендарний міст, який затримав наступ окупантів на Київ у лютому
Проїзд відкрито в обидва боки на трасі М-06 Київ – Чоп
Міст біля села Стоянка, що між Києвом та Житомиром, повністю відновлено, сьогодні проїзд відкрито в обидва боки на трасі М-06 Київ – Чоп.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
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Цей міст Житомирською трасою став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому.
Після деокупації через два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мостом. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальне відновлення правої частини зруйнованого мосту.
Тепер міст повноцінно запрацював.
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- 03.11.2022 10:51
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