У Херсоні зняли триколор з “адміністрації”: бої у місті очікують найближчими днями

Окупанти зняли прапор з будівлі "адміністрації

З будівлі окупаційної адміністрації в Херсоні зняли російський триколор, у місті зникли блокпости.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Вони розмістили і фото будівлі без російського прапора.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов в ефірі «Соловйов Live» заявив, що активізація бойових дій в області може відбутися у найближчі 1,5-2 тижні. Також він уточнив, що можливі бої у самому Херсоні.

За словами колаборанта, основні українські сили накопичуються на Миколаївському та Криворізькому напрямках.

Стремоусов вважає, що бої можуть бути і на лівому березі Дніпра – у 15-кілометровій зоні лівобережної частини області. Тому, каже він, там також проводиться евакуація.

Проїзд до Херсона з лівого берега вже закрито, евакуація з обласного центру ще можлива спеціальними коридорами, додав гауляйтер.