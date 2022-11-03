У Херсоні зняли триколор з “адміністрації”: бої у місті очікують найближчими днями
Окупанти зняли прапор з будівлі "адміністрації
З будівлі окупаційної адміністрації в Херсоні зняли російський триколор, у місті зникли блокпости.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Вони розмістили і фото будівлі без російського прапора.
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Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов в ефірі «Соловйов Live» заявив, що активізація бойових дій в області може відбутися у найближчі 1,5-2 тижні. Також він уточнив, що можливі бої у самому Херсоні.
За словами колаборанта, основні українські сили накопичуються на Миколаївському та Криворізькому напрямках.
Стремоусов вважає, що бої можуть бути і на лівому березі Дніпра – у 15-кілометровій зоні лівобережної частини області. Тому, каже він, там також проводиться евакуація.
Проїзд до Херсона з лівого берега вже закрито, евакуація з обласного центру ще можлива спеціальними коридорами, додав гауляйтер.
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- 03.11.2022 11:16
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