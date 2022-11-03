Під Мелітополем пролунали вибухи в районі стратегічного залізничного мосту

В районі мосту пролунало чотири вибухи

Під Мелітополем в селі Світлодолинське в районі залізничного мосту пролунало чотири потужних вибухи, після яких в небо здійнявся стовп диму.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він уточнив, що саме цим мостом окупанти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок.

“Тиждень тому міст був пошкоджений, тож сподіваюсь на цей раз остаточно втомився”, – додав Федоров.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео