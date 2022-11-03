Під Мелітополем пролунали вибухи в районі стратегічного залізничного мосту

Україна
03.11.2022 17:29
В районі мосту пролунало чотири вибухи
Під Мелітополем в селі Світлодолинське в районі залізничного мосту пролунало чотири потужних вибухи, після яких в небо здійнявся стовп диму.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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Він уточнив, що саме цим мостом окупанти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок.
“Тиждень тому міст був пошкоджений, тож сподіваюсь на цей раз остаточно втомився”, – додав Федоров.
Киев
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