МАГАТЕ не знайшло в Україні ознак “брудної бомби”

МАГАТЕ не знайшло в Україні ознак “брудної бомби”

Гроссі розповів про результати перевірки ядерних об'єктів в Україні

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) за результатами перевірки не знайшло жодних вказівок на незареєстровану ядерну активність на об'єктах в Україні.

В організації повідомили, що за останні кілька днів інспектори МАГАТЕ змогли провести всі заплановані заходи, отримавши безперешкодний доступ до ядерних об’єктів.

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«На запит уряду України я негайно направив інспекторів у три місця для виконання їх незамінної технічної та незалежної ролі у перевірці фактів на місцях. Протягом кількох днів вони прибули туди та провели свою діяльність із забезпечення безпеки у складних умовах під час нинішнього конфлікту в Україні», — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

На основі оцінки наявних результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях, де проводилась перевірка.

Інспектори також відібрали проби довкілля для аналізу у лабораторіях МАГАТЕ. Відбір проб дозволяє отримати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов’язану з поводженням з ядерними матеріалами.

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ, як і раніше, готове продовжувати роботу в Україні, щоб перевірити відсутність незаявленої діяльності та матеріалів і таким чином запобігти будь-якому неправомірному використанню таких матеріалів.

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  • 03.11.2022 17:06
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