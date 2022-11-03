Окупанти зняли триколор в Херсоні, щоб заманити ЗСУ

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонщині

Повідомлення про зняття російського триколору на будівлі окупаційної “адміністрації” в Херсоні - інформаційний вкид, який має на меті заманити українських військових.

Про це розповіла у коментарі Суспільному керівниця об’єднаного територіального пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

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За її словами, російські військові вдають, що залишають населені пункти і до них можна безпечно заходити і водночас будують рубежі навколо міста і готуються до вуличних боїв.

«Вони розташовують свої підрозділи у вигляді цивільного населення в домівках херсонців, — це може бути такою запланованою тактикою дій і не варто поспішати з висновками. Треба зрозуміти, що ми зараз перебуваємо в особливому періоді, коли ворог вишукує сам тактику, як йому зберегти своє обличчя, хоча воно вже втрачене», — зазначила Гуменюк.

Як повідомляли Vlasti, з будівлі окупаційної адміністрації в Херсоні зняли російський триколор, у місті зникли блокпости.