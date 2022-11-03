Зеленський озвучив умову участі у саміті G20
Зеленський сказав, що не поїде на саміт, якщо там буде Путін
Президент України Володимир Зеленський не братиме участі у саміті G20 в Індонезії, якщо туди приїде президент РФ Володимир Путін.
Свою позицію Зеленський озвучив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Позиція моя особиста і України була в тому, що якщо лідер РФ візьме участь, то Україна не братиме», – сказав він.
Глава держави також додав, що Україна готується до майбутнього саміту і нагадав, що сьогодні обговорив із президентом Індонезії підготовку до нього.
«У будь-якому разі ми сьогодні знову були запрошені. Ще побачимо, кілька днів залишилося», – заявив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні провів телефонні переговори з лідером Індонезії Джоко Відодо. Зокрема президенти обговорили підготовку до сімнадцятої зустрічі глав держав Великої двадцятки, яка запланована на 15–16 листопада нинішнього року на острові Балі в Індонезії.
- 15
- 03.11.2022 17:54
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: