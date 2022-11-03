Зеленський озвучив умову участі у саміті G20

Зеленський сказав, що не поїде на саміт, якщо там буде Путін

Президент України Володимир Зеленський не братиме участі у саміті G20 в Індонезії, якщо туди приїде президент РФ Володимир Путін.

Свою позицію Зеленський озвучив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

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«Позиція моя особиста і України була в тому, що якщо лідер РФ візьме участь, то Україна не братиме», – сказав він.

Глава держави також додав, що Україна готується до майбутнього саміту і нагадав, що сьогодні обговорив із президентом Індонезії підготовку до нього.

«У будь-якому разі ми сьогодні знову були запрошені. Ще побачимо, кілька днів залишилося», – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, Зеленський сьогодні провів телефонні переговори з лідером Індонезії Джоко Відодо. Зокрема президенти обговорили підготовку до сімнадцятої зустрічі глав держав Великої двадцятки, яка запланована на 15–16 листопада нинішнього року на острові Балі в Індонезії.