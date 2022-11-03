Під Запоріжжям п’яні мобіки зарізали 13 корів, викрали авто та відкрили вогонь по своїх

Moбікі влаштували бешкет у Василівці

30 жовтня четверо п'яних мобілізованих влаштували бешкет в окупованому місті Василівка під Запоріжжям.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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Спочатку мобіки навіщось зарізали 13 корів на фермі, де розміщувалися російські військові, а потім вигнали її ж хазяїна з дому.

Після цього мобілізовані напали на військових, які несли службу біля ферми, та побили їх. Потім вони викрали у місцевих робітників автомобіль.

На одному з блокпостів мобиків таки зупинили, але вони відкрили вогонь по своїм військовим і поранили російського сержанта.

«Зважаючи на все, самі мобілізовані не до кінця розуміли, що роблять, і, за словами очевидців, були п’яні майже до непритомного стану», – сказано в повідомленні.

У результаті всіх чотирьох затримали — порушниками виявились Хетаг Бердієв, Руслан Хостікоєв та двоє братів Авлохових. Найближчим часом їм, ймовірно, висунуть звинувачення.