Під Запоріжжям п’яні мобіки зарізали 13 корів, викрали авто та відкрили вогонь по своїх

Під Запоріжжям п’яні мобіки зарізали 13 корів, викрали авто та відкрили вогонь по своїх

Moбікі влаштували бешкет у Василівці

30 жовтня четверо п'яних мобілізованих влаштували бешкет в окупованому місті Василівка під Запоріжжям.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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Спочатку мобіки навіщось зарізали 13 корів на фермі, де розміщувалися російські військові, а потім вигнали її ж хазяїна з дому.

Після цього мобілізовані напали на військових, які несли службу біля ферми, та побили їх. Потім вони викрали у місцевих робітників автомобіль.

На одному з блокпостів мобиків таки зупинили, але вони відкрили вогонь по своїм військовим і поранили російського сержанта.

«Зважаючи на все, самі мобілізовані не до кінця розуміли, що роблять, і, за словами очевидців, були п’яні майже до непритомного стану», – сказано в повідомленні.

У результаті всіх чотирьох затримали — порушниками виявились Хетаг Бердієв, Руслан Хостікоєв та двоє братів Авлохових. Найближчим часом їм, ймовірно, висунуть звинувачення.

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  • 03.11.2022 18:25
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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