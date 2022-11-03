Росія нанесла ракетний удар по орендованому Китаєм терміналу в Миколаєві

Росіяни знищили 17 тис. тон соняшникової олії на суму $26 млн.

Росія обстріляла ракетами орендований китайською корпорацією термінал в Миколаївському морському порту, внаслідок чого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму $26 млн.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Він зазначив, що інший термінал, яким володіє Китай, перебуває під загрозою обстрілів.

Через цей інцидент МЗС закликав Китай вимагати від Росії негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі.

Представник МЗС наголосив, що Україна постійно звертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.

«Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України», – написав Ніколенко.