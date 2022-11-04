G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту

В німецькому Мюнстері відбулося засідання глав МЗС країн G7

Група G7 та Австралія домовилися встановити фіксовану ціну на російську нафту наприкінці цього місяця.

Про це повідомило Reuters.

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Офіційні особи США та країни G7 останніми тижнями вели інтенсивні переговори щодо безпрецедентного плану встановлення цінового обмеження на морські постачання російської нафти. Він має набути чинності 5 грудня, щоб гарантувати, що санкції ЄС та США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати своє вторгнення в Україну, не стримуватимуть світового нафтового ринку.

«Коаліція погодилася з тим, що цінова межа буде фіксованою ціною, яка регулярно переглядатиметься, а не знижкою до індексу», – сказало джерело в коаліції.

За його словами, це підвищить стабільність ринку та спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку.

Прив’язка ціни як дисконт до будь-якого індексу призвела б до занадто великої волатильності та потенційних коливань цін.

Сама первісна ціна поки не встановлена, але має бути узгоджена найближчими тижнями.

Партнери з коаліції погодилися регулярно переглядати фіксовану ціну та коригувати її за необхідності.