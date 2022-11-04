G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту

G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту

В німецькому Мюнстері відбулося засідання глав МЗС країн G7

Група G7 та Австралія домовилися встановити фіксовану ціну на російську нафту наприкінці цього місяця.

Про це повідомило Reuters.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Офіційні особи США та країни G7 останніми тижнями вели інтенсивні переговори щодо безпрецедентного плану встановлення цінового обмеження на морські постачання російської нафти. Він має набути чинності 5 грудня, щоб гарантувати, що санкції ЄС та США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати своє вторгнення в Україну, не стримуватимуть світового нафтового ринку.

«Коаліція погодилася з тим, що цінова межа буде фіксованою ціною, яка регулярно переглядатиметься, а не знижкою до індексу», – сказало джерело в коаліції.

За його словами, це підвищить стабільність ринку та спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку.

Прив’язка ціни як дисконт до будь-якого індексу призвела б до занадто великої волатильності та потенційних коливань цін.

Сама первісна ціна поки не встановлена, але має бути узгоджена найближчими тижнями.

Партнери з коаліції погодилися регулярно переглядати фіксовану ціну та коригувати її за необхідності.

  • 0
  • 04.11.2022 07:08
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
07:08
G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту
Україна
06:39
Пізно ввечері Дніпропетровщину атакували “Шахеди”
Світ
19:03
Росія нанесла ракетний удар по орендованому Китаєм терміналу в Миколаєві
Україна
18:25
Під Запоріжжям п'яні мобіки зарізали 13 корів, викрали авто та відкрили вогонь по своїх
Світ
17:54
Зеленський озвучив умову участі у саміті G20
Україна
17:29
Окупанти зняли триколор в Херсоні, щоб заманити ЗСУ
Україна
17:06
МАГАТЕ не знайшло в Україні ознак “брудної бомби”
Україна
16:55
Під Мелітополем пролунали вибухи в районі стратегічного залізничного мосту
Україна
11:16
У Херсоні зняли триколор з “адміністрації”: бої у місті очікують найближчими днями
Україна
10:51
Відновлено легендарний міст, який затримав наступ окупантів на Київ у лютому
Україна
10:38
“Разом робимо важливе”, – начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець про унікальний проект для сімей загиблих та поранених захисників України (фото, відео)
Україна
10:12
Сущенко закликає перевірити нардепа Яценка на колабораціонізм
Світ
10:06
Російська армія втрачає до батальйону бронемашин на добу
Світ
09:43
Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна
Україна
08:22
Аварійні відключення світла сьогодні запровадять в трьох областях

Головне

Світ
07:08
G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту
Світ
17:54
Зеленський озвучив умову участі у саміті G20
Україна
16:55
Під Мелітополем пролунали вибухи в районі стратегічного залізничного мосту
Україна
08:04
Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли: розпочався зворотний відлік
Україна
07:35
У Мелітополі ЗСУ вдарили по штабу окупантів
Україна
06:41
Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об’єкт енергетики
Світ
20:08
Зеленський поговорив с Ердоганом: подякував за підтримку
Світ
18:21
Іспанія відправила в Україну комплекси ППО Hawk та ЗРК Spada Aspide
Україна
12:11
У трьох областях України застосували аварійні відключення світла
Україна
08:03
Вночі ворог атакував Україну дронами: 12 з 13 “Шахедів” було збито
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту
Світ
04.11.2022 07:08
ТОР
Пізно ввечері Дніпропетровщину атакували “Шахеди”
Україна
04.11.2022 06:39
ТОР
Росія нанесла ракетний удар по орендованому Китаєм терміналу в Миколаєві
Світ
03.11.2022 19:03

Популярне

ТОР
Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна
03.11.2022 09:43
ТОР
Росія закликала ядерні держави не допустити глобальної війни та враховувати її “корінні інтереси”
02.11.2022 17:17
ТОР
В Ірані підняли червоний прапор помсти: Саудівська Аравія чекає на напад
02.11.2022 07:45

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com