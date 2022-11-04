Вимкнення світла: в Укренерго розкрили деталі відключень у п’ятницю

Погодинні відключення пройдуть в Києві і 10 областях України

У п’ятницю, 4 листопада, Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання в Києві та ще 10 областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:

Дніпропетровській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Сумській, Харківській,

Полтавській областях.

З 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:

Києві,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській областях.

В Укренерго нагадали, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом.

“Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)”, – сказано в повідомленні

Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго). Посилання на сайти обленерго є тут.