Вимкнення світла: в Укренерго розкрили деталі відключень у п’ятницю
Погодинні відключення пройдуть в Києві і 10 областях України
У п’ятницю, 4 листопада, Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання в Києві та ще 10 областях.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
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З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:
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Дніпропетровській,
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Кіровоградській,
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Запорізькій,
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Сумській, Харківській,
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Полтавській областях.
З 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:
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Києві,
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Київській,
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Чернігівській,
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Черкаській,
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Житомирській областях.
В Укренерго нагадали, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом.
“Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)”, – сказано в повідомленні
Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго). Посилання на сайти обленерго є тут.
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- 04.11.2022 08:28
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