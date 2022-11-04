Мета Росії – зупинити Сатану: Медведєв видав нову порцію сакральних дурниць
Медведєв закликав росіян битися з володарем пекла
Заступник голови Ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв привітав росіян з днем єдності у характерній для себе манері.
У Telegram він сам собі поставив запитання і відразу них відповів. Не обійшлося, звичайно ж, без геєни вогненної, сакральної могутності та повелителів пітьми.
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Нам не потрібні чужі території, у нас всього в достатку, але водночас ми воюємо за свою землю.
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Воюємо проти вмираючого світу, божевільних нацистів-наркоманів, зграї гавкаючих собак, кодла хрюкаючих підсвинків і недалеких обивателів з слиною, що стікає по підборіддю через виродження.
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Піднявшись проти них, ми набули сакральної сили.
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Колишні партнери Росії – боягузливі зрадники та жадібні перебіжчики. Вони звалили за тридев’ять земель – нехай згниють їхні кістки на чужині.
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Ми були слабкі і спустошені лихоліттям, але струсили липкий сон і тужливий морок на радість країнам, зґвалтованим повелителями темряви.
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Трухлявий світовий порядок звалиться і поховає гордовитих жерців, кровожерливих адептів, глумливих прислужників і безсловесних манкуртів.
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Можемо відправити всіх ворогів у геєну вогняну.
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Мета Росії – зупинити верховного володаря пекла: Сатану, Люцифера чи Ібліса.
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- 04.11.2022 09:14
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