Олексія Чернишова призначено головою “Нафтогазу”

Чернишов офіційно очолив "Нафтогаз"

Кабінет міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться в розпорядженні уряду №983-р від 3 листопада.

«Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, – сказано у документі.

Розпорядження вступає в дію 4 листопада.

Чернишов із березня 2020 року був міністром розвитку громад і територій. До цього, із жовтня 2019 року, він очолював Київську обласну державну адміністрацію.

Раніше Чернишов займався інвестиційним та девелоперським бізнесом, до його сфери бізнесових інтересів входила комерційна нерухомість. Має економічну та юридичну освіту.