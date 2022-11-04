Олексія Чернишова призначено головою “Нафтогазу”
Чернишов офіційно очолив "Нафтогаз"
Кабінет міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".
Про це йдеться в розпорядженні уряду №983-р від 3 листопада.
«Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, – сказано у документі.
Розпорядження вступає в дію 4 листопада.
Чернишов із березня 2020 року був міністром розвитку громад і територій. До цього, із жовтня 2019 року, він очолював Київську обласну державну адміністрацію.
Раніше Чернишов займався інвестиційним та девелоперським бізнесом, до його сфери бізнесових інтересів входила комерційна нерухомість. Має економічну та юридичну освіту.
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- 04.11.2022 10:54
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