Олексія Чернишова призначено головою “Нафтогазу”

Олексія Чернишова призначено головою “Нафтогазу”

Чернишов офіційно очолив "Нафтогаз"

Кабінет міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться в розпорядженні уряду №983-р від 3 листопада.

«Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, – сказано у документі.

Розпорядження вступає в дію 4 листопада.

Чернишов із березня 2020 року був міністром розвитку громад і територій. До цього, із жовтня 2019 року, він очолював Київську обласну державну адміністрацію.

Раніше Чернишов займався інвестиційним та девелоперським бізнесом, до його сфери бізнесових інтересів входила комерційна нерухомість. Має економічну та юридичну освіту.

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  • 04.11.2022 10:54
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