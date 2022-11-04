Путін заявив, що мешканців Херсона треба виселити: що відбувається у місті

Херсон майже спорожнів

Президент РФ Володимир Путін заявив, що тих, хто живе у Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій.

Про це повідомило ВВС.

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“Турботу” про мирних громадян Путін проявив у розмові з волонтерами, з якими зустрівся на Червоній площі після покладання квітів до пам’ятника Мініну та Пожарському.

«Зараз, звичайно, тих, хто живе в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій. Громадянське населення не повинно страждати від обстрілів, від якихось наступальних, контрнаступальних та інших заходів, пов’язаних з військовими діями», – сказав президент РФ.

Призначена Росією «військово-цивільна адміністрація» Херсона 22 жовтня зажадала від мешканців міста «негайно покинути місто» та переїхати на лівий берег Дніпра. Залишатися в Херсоні, за їхніми словами, небезпечно через нібито можливі обстріли української армії. Скільки вже людей поїхали і куди вони вирушили – достеменно невідомо.

Вже 28 жовтня херсонські гауляйтери оголосили, що евакуація закінчилася, а з міста, де, за їхніми оцінками, мешкають 100 тис. людей, 70 тис. поїхали на лівий берег Дніпра.

За словами місцевих жителів, місто спорожніло, і в ньому майже нічого не працює.

«Закрили банки, пенсійний фонд, паспортний стіл, усі держструктури, комуналку, ввезення-вивезення продуктів. У місті перевдягнена Росгвардія, інші сидять і чекають смерті в окопах», – розповів один із них.