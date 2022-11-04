Іран просить Росію допомогти з ядерною зброєю

Іран хоче за допомогою Росії наблизити час створення ядерної зброї

Іран просить допомоги Росії для підтримки своєї програми створення ядерної зброї.

Про це повідомило CNN із посиланням на представників розвідки США.

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На їхню думку, Тегеран шукає запасний план, якщо довгострокова ядерна угода зі світовими державами не матеріалізується.

Розвідка вбачає, що Іран просить Росію про допомогу у придбанні додаткових ядерних матеріалів та виготовлення ядерного палива.

Паливо може допомогти Ірану оживити ядерні реактори та потенційно ще більше скоротити так званий “час прориву” Ірану для створення ядерної зброї.

Проте експерти наголосили, що ризик поширення ядерної зброї варіюється в залежності від того, для якого реактора використовується паливо. І також незрозуміло, чи Росія погодилася допомогти – Кремль вже давно зовні виступає проти отримання Іраном ядерної зброї.

Але іранська пропозиція надійшла на тлі партнерства, що розширюється, між Іраном і Росією, яке в останні місяці включало відправку безпілотників та іншого обладнання до РФ для використання у війні в Україні.

Крім того, Москва потенційно консультувала Тегеран про те, як придушити протестний рух, який охопив Іран.

Тому адміністрація Байдена із тривогою стежить за будь-якими новими проявами співпраці між Іраном та Росією.