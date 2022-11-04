Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї та закликали до ощадливості
Меркель закликали до заощадливості
Колишньому канцлеру ФРН Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї, пов'язані з діяльністю її офісу.
Як повідомило Spiegel, розкішна обстановка офісу Меркель у Бундестазі з дев’ятьма співробітниками викликала громадську критику.
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У зв’язку з цим правляча коаліція закликала Меркель стримати витрати щодо її офісу.
Видання повідомило, що між канцелярією та офіс-менеджментом відбулися переговори, які «також стосувалися кадрового забезпечення, що ґрунтується на потребах».
Ексканцлерку попередили, що офіс був створений для “виконання пост-службових завдань і поточних зобов’язань. Використання з особистою метою і додаткового доходу виключено».
Крім того, відшкодування транспортних витрат може розглядатися тільки в тому випадку, «якщо колишній Федеральний канцлер здійснює поїздки від імені та на користь Федеративної Республіки Німеччини».
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- 04.11.2022 16:45
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