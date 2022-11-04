Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї та закликали до ощадливості

Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї та закликали до ощадливості

Меркель закликали до заощадливості

Колишньому канцлеру ФРН Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї, пов'язані з діяльністю її офісу.

Як повідомило Spiegel, розкішна обстановка офісу Меркель у Бундестазі з дев’ятьма співробітниками викликала громадську критику.

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У зв’язку з цим правляча коаліція закликала Меркель стримати витрати щодо її офісу.

Видання повідомило, що між канцелярією та офіс-менеджментом відбулися переговори, які «також стосувалися кадрового забезпечення, що ґрунтується на потребах».

Ексканцлерку попередили, що офіс був створений для “виконання пост-службових завдань і поточних зобов’язань. Використання з особистою метою і додаткового доходу виключено».

Крім того, відшкодування транспортних витрат може розглядатися тільки в тому випадку, «якщо колишній Федеральний канцлер здійснює поїздки від імені та на користь Федеративної Республіки Німеччини».

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  • 04.11.2022 16:45
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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