Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї та закликали до ощадливості

Меркель закликали до заощадливості

Колишньому канцлеру ФРН Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї, пов'язані з діяльністю її офісу.

Як повідомило Spiegel, розкішна обстановка офісу Меркель у Бундестазі з дев’ятьма співробітниками викликала громадську критику.

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У зв’язку з цим правляча коаліція закликала Меркель стримати витрати щодо її офісу.

Видання повідомило, що між канцелярією та офіс-менеджментом відбулися переговори, які «також стосувалися кадрового забезпечення, що ґрунтується на потребах».

Ексканцлерку попередили, що офіс був створений для “виконання пост-службових завдань і поточних зобов’язань. Використання з особистою метою і додаткового доходу виключено».

Крім того, відшкодування транспортних витрат може розглядатися тільки в тому випадку, «якщо колишній Федеральний канцлер здійснює поїздки від імені та на користь Федеративної Республіки Німеччини».