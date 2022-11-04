Сі Цзіньпін вперше виступив із критикою путінської війни в Україні

Сі Цзіньпін вперше виступив із критикою путінської війни в Україні

Сі Цзіньпін зустрівся з Олафом Шольцем і передав "привіт" Путіну

Китайський лідер Сі Цзіньпін виступив із найпрямішою критикою війни президента РФ Володимира Путіна з Україною, попередивши його про неприпустимість застосування ядерної зброї.

Про це написало видання Politico.

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Китайський лідер також закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца, з яким сьогодні зустрівся у Пекіні, наполягати на мирних переговорах для закінчення війни.

Попередження Сі Цзіньпіна прозвучало трохи більше ніж за місяць після того, як Путін пригрозив Україні ядерною атакою.

Міжнародна спільнота, за словами Цзіньпіна, має «спільно протистояти застосуванню чи загрозам застосування ядерної зброї».

На його думку, світ також має “виступати за те, щоб ядерна зброя не могла бути використана, ядерна війна не могла вестись ні в Європі, ні в Азії”.

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  • 04.11.2022 18:14
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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