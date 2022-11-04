Півсотні танків, 250 БТРів та дрони-камікадзе: США оголосили про нову військову допомогу Україні
Україна отримає 250 бронетранспортерів M1117
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше 45 танків Т-72 та 250 бронетранспортерів M1117.
Про це оголосила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.
За її словами, США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні в Чехії.
Загалом Україні передадуть 90 танків, частину з яких Україна отримає ще до кінця цього року, решту — протягом наступного.
Крім того, допомога Україні включає 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тисячі дронів Phoenix Ghost.
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- 04.11.2022 18:36
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