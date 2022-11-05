На Херсонщині ЗСУ знищили буксир окупантів під Антонівкою і колону ворога під Ольгівкою

Україна
05.11.2022 07:08
ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожим переправам
За уточненою інформацією, 3 листопада в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області було знищено буксир.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.
Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.
Киев
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