На Херсонщині ЗСУ знищили буксир окупантів під Антонівкою і колону ворога під Ольгівкою

ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожим переправам

За уточненою інформацією, 3 листопада в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області було знищено буксир.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.

Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.