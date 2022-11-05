Україна погодила з США, що вважати перемогою у війні з Росією

Єрмак назвав умови перемоги України у війні

Україна має чітке бачення, що вважати своєю перемогою у російсько-українській війні, і його поділяють партнери, зокрема Сполучені Штати Америки.

Як повідомила «Європейська правда», про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на спільній прес-конференції з безпековим радником США Джейком Салліваном.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, Україна вже комунікувала партнерам те, що вона вважає перемогою, а саме:

повну деокупацію усіх територій України (тобто включно із Донбасом і Кримом),

виплату репарації Росією,

міжнародні гарантії, які не дозволять РФ напасти знову.

«Розуміння перемоги чітко сформульоване нами. Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей з полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому», – заявив він.

Глава ОПУ окремо підкреслив, що це бачення погоджено із Сполученими Штатами, представник яких – Джейк Салліван – був присутній на зустрічі.

«Розуміння перемоги наше повністю співпадає з розумінням наших партнерів, це найголовніше. У нас немає жодних розбіжностей – наші головні партнери, США, наші партнери – Британія, Німеччина, Франція – говорять про те, що підтримуватимуть нас до перемоги», – зазначив Єрмак.