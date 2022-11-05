В Укренерго назвали області, де сьогодні будуть відключення світла

В Укренерго назвали області, де сьогодні будуть відключення світла

Сьогодні постачання електрики обмежать мешканцям Києва і семи областей

5 листопада з 6 години ранку Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

“Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян”, — зазначили в “Укренерго”.

За словами енергетиків, ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Графіки обмежень можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго).

  • 17
  • 05.11.2022 09:51
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
10:08
Не змогли вкрасти: Путін наказав передати Кам'яну могилу під Мелітополем в управління севастопольському музею
Україна
09:51
В Укренерго назвали області, де сьогодні будуть відключення світла
Світ
09:38
У російській Костромі згорів нічний клуб: загинуло 13 людей
Україна
07:58
Україна погодила з США, що вважати перемогою у війні з Росією
Україна
07:08
На Херсонщині ЗСУ знищили буксир окупантів під Антонівкою і колону ворога під Ольгівкою
Світ
06:51
США нададуть Україні все необхідне для звільнення Херсона
Україна
18:36
Півсотні танків, 250 БТРів та дрони-камікадзе: США оголосили про нову військову допомогу Україні
Світ
18:14
Сі Цзіньпін вперше виступив із критикою путінської війни в Україні
Світ
17:15
У Держдумі РФ заявили про підготовку України та Польщі до вторгнення до Білорусі
Світ
16:45
Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї та закликали до ощадливості
Світ
15:58
Іран просить Росію допомогти з ядерною зброєю
Україна
15:06
Словенія направила Україні партію танків М55Ѕ: коли вони з'являться на полі бою
Україна
14:46
Путін заявив, що мешканців Херсона треба виселити: що відбувається у місті
Україна
13:24
ОЗГ “С1К”: “Криптоносці”, або Як ДРГ злочинців з Росії окуповуло Київ
Світ
12:22
Байден пообіцяв незабаром звільнити Іран

Головне

Україна
09:51
В Укренерго назвали області, де сьогодні будуть відключення світла
Світ
09:38
У російській Костромі згорів нічний клуб: загинуло 13 людей
Світ
17:15
У Держдумі РФ заявили про підготовку України та Польщі до вторгнення до Білорусі
Україна
14:46
Путін заявив, що мешканців Херсона треба виселити: що відбувається у місті
Україна
13:24
ОЗГ “С1К”: “Криптоносці”, або Як ДРГ злочинців з Росії окуповуло Київ
Світ
12:22
Байден пообіцяв незабаром звільнити Іран
Світ
07:08
G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту
Світ
17:54
Зеленський озвучив умову участі у саміті G20
Україна
16:55
Під Мелітополем пролунали вибухи в районі стратегічного залізничного мосту
Україна
08:04
Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли: розпочався зворотний відлік
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Не змогли вкрасти: Путін наказав передати Кам’яну могилу під Мелітополем в управління севастопольському музею
Україна
05.11.2022 10:08
ТОР
В Укренерго назвали області, де сьогодні будуть відключення світла
Україна
05.11.2022 09:51
ТОР
У російській Костромі згорів нічний клуб: загинуло 13 людей
Світ
05.11.2022 09:38

Популярне

ТОР
Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї та закликали до ощадливості
04.11.2022 16:45
ТОР
Сі Цзіньпін вперше виступив із критикою путінської війни в Україні
04.11.2022 18:14
ТОР
У Херсоні зняли триколор з “адміністрації”: бої у місті очікують найближчими днями
03.11.2022 11:16

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com