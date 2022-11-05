В Укренерго назвали області, де сьогодні будуть відключення світла

Сьогодні постачання електрики обмежать мешканцям Києва і семи областей

5 листопада з 6 години ранку Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

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Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

“Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян”, — зазначили в “Укренерго”.

За словами енергетиків, ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Графіки обмежень можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго).