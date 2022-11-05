Не змогли вкрасти: Путін наказав передати Кам’яну могилу під Мелітополем севастопольському музею
Кам'яна Могила з'явилася за тисячі років до виникнення Росії
Окупанти віддали Кам'яну могилу - світову пам'ятку давньої культури, що знаходиться під Мелітополем, - під управління севастопольському музею.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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“Якби могли вкрасти, то вже б тягли на Росію, а так лише передають в управління севастопольському музею”, – написав він в Telegram.
За словами Федорова, питання щодо пам’ятки узгодив особисто президент РФ Володимир Путін.
“Повідомляю загарбникам, що Кам’яна Могила з’явилася в наших степах за тисячі років до виникнення Росії, пережила кочові племена і нацистську навалу, тож деокупації від рашистів точно дочекається”, – зазначив мер.
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- 05.11.2022 10:08
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