Іран визнав постачання безпілотників Росії

Іран визнав постачання безпілотників Росії

Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії

Іран постачав Росії свої безпілотники, проте це було до початку війни в Україні та в невеликих кількостях.

Як повідомило IRNA, про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян

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«Про безпілотники – це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні», – заявив він.

За словами Амір-Абдоллахіяна, Іран також попросив у міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

«Якщо з’ясується, що Росія використала іранські безпілотники у війні проти України, ми не залишимося байдужими до цього питання. Наша позиція щодо війни в Україні – припинення війни, повернення сторін до переговорів та повернення біженців у свої будинки», – сказав він.

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  • 05.11.2022 12:03
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