До Москви прибув транспортний літак із іранськими дронами

Іранський транспортний літак в аеропорті Внуково

Іран, ймовірно, направив до Москви транспортний літак із дронами-камікадзе для російської армії.

Про це повідомляє Bild.

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За інформацією видання, великотоннажний вантажний літак Іл-76 вилетів з Тегерану вранці в четвер, 3 листопада, і близько полудня приземлився у вантажному терміналі московського аеропорту Внуково.

Це видно на двох фотографіях, зроблених у російському аеропорту під час розвантаження літака. На кадрах видно, як навантажувачі перевозять піддони з великими ящиками з повітряного судна до складського приміщення.

Військовий експерт Bild Юліан Рьопке також звернув увагу на те, що борт належить іранській компанії Pouya Air, яка потрапила до списку санкцій Сполучених Штатів. Мінфін США стверджує, що літаки Pouya Air використовуються іранською владою для доставки незаконних вантажів.

На думку Рьопке, у четвер до Москви прибула нова партія іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Українські військові стверджують, що за останні місяці їм удалося збити сотні таких літальних апаратів. Міністр закордонних справ Ірану, у свою чергу, заявив, що країна постачала дрони Росії лише до початку війни та в «обмеженій кількості».

Міністр оборони України Олексій Резніков у п’ятницю повідомив, що російська армія витратила запаси дронів, які були сформовані раніше, і тепер потребує нових поставок з Ірану.

«Не радійте завчасно. Ми знаємо, що є контракти, за якими Іран планує поставити до Росії ще від 1500 до 2400 безпілотників», – сказав Резніков.