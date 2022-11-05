Офіцери втекли одразу: під Макіївкою знищено понад 500 мобілізованих із Воронезької області

Під Макіївкою знищено батальон воронезьких мобіків

У ході боїв під Макіївкою у Сватівському районі Луганської області ЗСУ знищили понад 500 щойно прибулих мобілізованих з Воронезької області.

Про це повідомило російське видання Верстка з посиланням на розповідь одного з військовослужбовців Олексія Агафонова, що вижив.

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За його словами, командир батальйону мобілізованих, які проходили підготовку у військовій частині 2079, обіцяв, що військових привезуть до району Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони нібито вступлять до лав “територіальної оборони”.

Однак у ніч з 1 на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення та наказали окопуватись та утримувати лінію оборони.

“Нас викинули у посадці, сказали окопуватись, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, «гради», міномети, коптери, нас просто розстрілювали”, – поскаржився окупант.

Він уточнив, що коли все почалося, офіцери одразу втекли.

“У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватись, але нас одразу вичисляли коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілі 29, ще 12 поранені, решта – все”, – розповів Агафонов.

Він також додав, що до цього на цих позиціях розбили щонайменше ще один батальйон з мобілізованих. Агафонов каже, що бачив десятки трупів, у деяких «навіть стирчать із кишень військовики».