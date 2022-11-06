Вночі окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя
На місці прильоту виникла пожежа
Вночі росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя.
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
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“Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал”, – написав він у Telegram.
Через атаку на місці прильоту виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці.
За попередніми даними, загинула одна людина.
Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.
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- 06.11.2022 06:59
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