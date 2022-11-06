Вночі окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя

На місці прильоту виникла пожежа

Вночі росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

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“Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал”, – написав він у Telegram.

Через атаку на місці прильоту виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці.

За попередніми даними, загинула одна людина.

Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.