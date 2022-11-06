Вночі окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя

Вночі окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя

На місці прильоту виникла пожежа

Вночі росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

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“Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал”, – написав він у Telegram.

Через атаку на місці прильоту виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці.

За попередніми даними, загинула одна людина.

Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.
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  • 06.11.2022 06:59
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