Білий дім попросив Зеленського показати готовність до переговорів із Путіним

США просять Зеленського не відмовлятися від можливості переговорів з Путіним

Адміністрація президента США Джо Байдена приватно попросила українського лідера Володимира Зеленського сигналізувати про відкритість до переговорів з Росією і відмовитися від своєї публічної відмови будь-що обговорювати з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомила Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.

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За словами цих людей, прохання американських чиновників не спрямоване на те, щоб підштовхнути Україну до столу переговорів. Швидше, вони назвали це спробою забезпечити підтримку Києва іншим країнам, які бояться, що війна затягнеться на багато років.

У той час як офіційні особи США поділяють оцінку своїх українських колег про те, що Путін на даний момент несерйозно ставиться до переговорів, вони визнають, що заборона Зеленського на переговори з ним викликала стурбованість у деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де руйнівні наслідки війни відчуваються найгостріше. Зокрема, це стосується вартості продовольства та палива.

«Втома від України – це реальна річ для деяких наших партнерів», – сказав один із співрозмовників видання.

«У Сполучених Штатах опитування показують, що серед республіканців слабшає підтримка продовження фінансування збройних сил України на нинішньому рівні, тож Білий дім може зіткнутися з опором після проміжних виборів у вівторок», – йдеться у публікації.

Як повідомляли Vlasti, президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким зокрема унеможливлюється проведення переговорів із президентом Російської Федерації Путіним.