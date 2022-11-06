У Росії під Бєлгородом горить нафтобаза: місцеві мешканці чули вибухи

Місцеві мешканці чули вибухи перед пожежею

У Бєлгородській області в Грайворонському міському окрузі спалахнула нафтобаза.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Жителі уточнюють, що горить нафтобаза у селі Хотмижськ.

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Також кажуть, що спочатку пролунали вибухи, а вже потім почалася пожежа.

Згодом інформацію про пожежу підтвердив губернатор Гладков.

«Зайнявся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби», – повідомив він.

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