У Росії під Бєлгородом горить нафтобаза: місцеві мешканці чули вибухи
Місцеві мешканці чули вибухи перед пожежею
У Бєлгородській області в Грайворонському міському окрузі спалахнула нафтобаза.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Жителі уточнюють, що горить нафтобаза у селі Хотмижськ.
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Також кажуть, що спочатку пролунали вибухи, а вже потім почалася пожежа.
Згодом інформацію про пожежу підтвердив губернатор Гладков.
«Зайнявся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби», – повідомив він.
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- 06.11.2022 12:44
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