У Херсоні переодягнені окупанти займають будинки місцевих жителів: готуються до вуличних боїв

Україна
07.11.2022 07:49
Окупанти в Херсоні готуються до вуличних боїв
У Херсоні окупанти, переодягнені у цивільний одяг, займають будинки мирних українців.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Там уточнили, що росіяни зміцнюють усередині захоплених будинків позиції для ведення вуличних боїв.
Водночас російські пропагандисти планують знімати у місті сюжети про нібито знищення мирного населення Силами оборони України.
Киев
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