У Херсоні переодягнені окупанти займають будинки місцевих жителів: готуються до вуличних боїв

Окупанти в Херсоні готуються до вуличних боїв

У Херсоні окупанти, переодягнені у цивільний одяг, займають будинки мирних українців.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Там уточнили, що росіяни зміцнюють усередині захоплених будинків позиції для ведення вуличних боїв.

Водночас російські пропагандисти планують знімати у місті сюжети про нібито знищення мирного населення Силами оборони України.