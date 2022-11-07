Окупанти почали будувати лінію оборони навколо Маріуполя

Росіяни, вочевидь, очікують на наступ ЗСУ на Маріуполь

Російські окупанти почали будувати лінію оборони навколо міста Маріуполь в Донецькій області.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні пірамідки, які частково везуть у бік Запоріжжя/Херсона», – написав він.

Крім того, пірамідки частково встановлюють у районі траси між Маріуполем та смт Микільське. Також значно посилюється напрямок із півночі до села Старий Крим.

«Незважаючи на всі заяви «Росія тут назавжди», насправді росіяни не мають такого оптимізму. Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя», – наголосив Андрющенко.