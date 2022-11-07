Черная пятница: когда стартует в Украине и как подготовиться

Черная пятница: когда стартует в Украине и как подготовиться
Черная пятница — грандиозная распродажа с невероятными скидками, которая начнется в некоторых магазинах Украины с 18 ноября.

Черная пятница — грандиозная распродажа с невероятными скидками, которая начнется в некоторых магазинах Украины с 18 ноября. В этот день можно приобрести крутую технику, брендовую одежду и товары из других категорий по рекордно низким ценам. Как правильно подготовиться к шопинговому буму, на какие позиции обратить внимание — далее в этой статье.

Подход к распродаже

Черная пятница — это не только большие дисконты, но и риск купить лишнее. Чтобы не потратить все деньги, рекомендуем составить список необходимых вещей. Пройдитесь по дому, посмотрите, какую хотите заменить технику, обновить одежду, мебель и домашний декор.

Большинство торговых площадок заранее размещают афиши с акционными предложениями. На страницах в социальных сетях или фирменных сайтах магазинов можно ознакомиться с товарами, на которые Черная Пятница 2022 распространяется. Учитывайте, что размер скидки зависит от торговой точки. Внимательно промониторьте рынок перед шопингом.

В день шопинга в магазинах большие очереди. Чтобы в них не попасть, рекомендуем отправляться по магазинам утром или в обед. Вечер — час пик, в ТЦ будут толпы людей. Если нет времени ходить по магазинам, можно покупать онлайн. Обычно дисконты в физических торговых точках и на сайтах одинаковые.

Товары: на что обратить внимание

В Черную пятницу можно выгодно купить изделия из таких категорий:

  1. Одежда и обувь. Грандиозная распродажа — шанс выгодно подготовиться к зиме. Присмотрите дизайнерские пальто, шубы, сапоги, шарфы и другие предметы гардероба. Можно купить платья, блузы, повседневную одежду от мировых брендов с сумасшедшими скидками.

  2. Мелкая техника для красоты. Девушкам рекомендуем обратить внимание на топовые фены для волос, профессиональные стайлеры. В Черную пятницу можно купить функциональную технику по минимальной стоимости. Популярны фены и стайлеры с множеством насадок. Можно присмотреть по скидкам электрические бритвы, эпиляторы.

  3. Кухонные принадлежности. Обратите внимание на умные чайники и термопоты. Они поддерживают температуру воды, можно управлять устройствами удаленно. В Черную пятницу более доступными к покупке станут технологичные кухонные машины, комбайны, блендеры и миксеры.

  4. Крупная бытовая техника. Стиральные машины, посудомойки, холодильники, плиты — дорогая электроника в обычный день. Стоит поискать по скидкам топовые модели в день распродажи.

Можно присмотреть роботы-пылесосы. Техника экономит время и силы на уборке, ведь устройства автоматически собирают мусор. Некоторые модели умеют мыть пол, найти их можно в АЛЛО. В Черную пятницу популярны товары из категории «Хобби и досуг». Если давно мечтали о покупке музыкального инструмента, крутого набора для рисования или спортивного снаряжения — период с 18 по 28 ноября будет удачным для шопинга в АЛЛО. Главное — правильно подготовиться к самой крупной распродаже года!

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  • 07.11.2022 11:16

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