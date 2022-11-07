Укрнафта, Мотор Січ та АвтоКрАЗ перейшли від олігархів до державної власності

Укрнафта, Мотор Січ та АвтоКрАЗ перейшли від олігархів до державної власності

Укрнафта та інші компанії перейшли до власності держави

Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, переходять у власність держави.

Про це повідомила Економічна правда.

За інформацією видання, 6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Компаніям Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В «Укртатнафті» дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – в НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетнимі обстріли.

Донедавна власником «Мотор Січ» був В’ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями «Мотор Січі» були заблоковані, а згодом – арештовані. Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія «АвтоКрАЗ» входить в групу «Фінанси та кредит» олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

«Запоріжтрансформатор» – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.

  • 15
  • 07.11.2022 12:12
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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