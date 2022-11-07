Укрнафта, Мотор Січ та АвтоКрАЗ перейшли від олігархів до державної власності

Укрнафта та інші компанії перейшли до власності держави

Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, переходять у власність держави.

Про це повідомила Економічна правда.

За інформацією видання, 6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Компаніям Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В «Укртатнафті» дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – в НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетнимі обстріли.

Донедавна власником «Мотор Січ» був В’ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями «Мотор Січі» були заблоковані, а згодом – арештовані. Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія «АвтоКрАЗ» входить в групу «Фінанси та кредит» олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

«Запоріжтрансформатор» – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.