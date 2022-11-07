Пішов останній теплохід: окупанти припинили організовану «евакуацію» з Херсонщини

Пішов останній теплохід: окупанти припинили організовану «евакуацію» з Херсонщини

На Херсонщині завершилась окупаційна "евакуація"

Гауляйтер окупованої Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що 7 листопада – останній день організованої "евакуації" з правобережної частини окупованої частини Херсонської області.

Відповідну заяву Стремоусов опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Людям, що залишилися в місті, він рекомендував евакуюватися самостійно.

Судячи з розкладу руху теплоходів, останній з них відбув о 12:00.

За словами колаборанта, теплоходи з правого берега прямують до Голої Пристані та Олешок.

7 листопада відбув останній "евакуаційний" теплохід

7 листопада відбув останній "евакуаційний" теплохід

Він уточнив, що після прибуття на лівий берег мешканців правобережної частини Херсонської області забирають автобуси та перевозять до Криму, де їх нібито зустрінуть волонтери. Після цього «евакуйовані» вирушать до інших суб’єктів Російської Федерації.

Там людей розселять у пункти тимчасового розміщення. Про те, що на них чекає далі, Стремоусов замовчує.

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  • 07.11.2022 14:56
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