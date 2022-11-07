У Зеленського заявили про готовність до переговорів із РФ: названо умови

У Зеленського заявили про готовність до переговорів із РФ: названо умови

Подоляк назвав єдину умову для початку переговорів з РФ

Україна ніколи цілковито не відмовлялася від перемовин з Росією, але є певні умови.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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“Важливе: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома і відкрита. Спершу РФ виводить війська з України, далі – все інше. Чи готовий на це Путін? Вочевидь ні. Тож ми конструктивні у нашій оцінці про те, що будемо говорити з наступним лідером Росії”, – написав він у Twitter.

Як повідомляли Vlasti, президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким зокрема унеможливлюється проведення переговорів із президентом Російської Федерації Путіним.

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  • 07.11.2022 18:40
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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