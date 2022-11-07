Війна в Україні переходить у стадію війни дронів, – речник Повітряних сил

Ігнат назвав, які засоби ППО необхідні Україні

Війна в Україні переходить у стадію війни дронів, і їх треба знищувати.

Про це на брифінгу 7 листопада заявив речник командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат.

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За його словами, наразі сил та засобів, аби повністю перекрити й убезпечити всю територію України, у ЗСУ недостатньо, і саме тому Україна звертається до всього світу й просить допомогти засобами протиповітряної оборони, які ефективно би знищували як дрони-камікадзе, так і ракети ворога.

“Нам потрібні як зенітні самохідні установки типу Gepard та боєприпаси до них, адже, як свідчить практика, вони справляються з такими завданнями, так і більш далекобійні зенітні ракетні системи, що мають радіолокаційні засоби, які дозволяють з великої відстані виявляти цілі, а відтак – знищувати їх”, – сказав військовий.