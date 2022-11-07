Жителів прикордонних сіл Чернігівщини закликали евакуюватись

Жителів прикордонних сіл Чернігівщини закликали евакуюватись

Останнім часом прикордонні села Чернігівщини ворог почав щильно обстрілювати

Через збільшення російськими окупантами обстрілів прикордонних населених пунктів Чернігівської області мешканцям кількох районів порекомендували переселитися у глиб області.

Про це повідомив голова місцевої ОВ В’ячеслав Чаус.

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За його словами, за минулий тиждень на території області зафіксовано 234 прильоти, а тижнем раніше – 87.

«Дав завдання начальникам районних адміністрацій активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої ​​території», – зазначив Чаус.

Він додав, що практика такого переселення вже була у Новгород-Сіверському районі та попросив людей, які хочуть переїхати в межах району, звернутися до адміністрації.

Радник голови області Андрій Подорван пояснив у коментарі Суспільному, що йдеться про прикордонні села Новгород-Сіверської, Семенівської та Городнянської громад, які регулярно обстрілюються з території РФ.

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  • 07.11.2022 20:01
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