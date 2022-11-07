Жителів прикордонних сіл Чернігівщини закликали евакуюватись

Останнім часом прикордонні села Чернігівщини ворог почав щильно обстрілювати

Через збільшення російськими окупантами обстрілів прикордонних населених пунктів Чернігівської області мешканцям кількох районів порекомендували переселитися у глиб області.

Про це повідомив голова місцевої ОВ В’ячеслав Чаус.

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За його словами, за минулий тиждень на території області зафіксовано 234 прильоти, а тижнем раніше – 87.

«Дав завдання начальникам районних адміністрацій активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої ​​території», – зазначив Чаус.

Він додав, що практика такого переселення вже була у Новгород-Сіверському районі та попросив людей, які хочуть переїхати в межах району, звернутися до адміністрації.

Радник голови області Андрій Подорван пояснив у коментарі Суспільному, що йдеться про прикордонні села Новгород-Сіверської, Семенівської та Городнянської громад, які регулярно обстрілюються з території РФ.