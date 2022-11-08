Будівництво другої “Мрії”: розпочались конструкторські роботи

Будівництво другої “Мрії”: розпочались конструкторські роботи

Найбільший в світі літак "Мрія" було знищено росіянами в Гостомелі під час наступу на Київ

ДП "Антонов" розпочало роботу над другим літаком Ан-225 "Мрія" після того, як перший був зруйнований російськими окупантами у ході наступу на Київщині.

Як повідомило Bild, про це розповів в.о. гендиректора «Антонова» Євген Гаврилов.

За його словами, нова «Мрія» готова на 30%.

«Роботи над новим літаком тривають на секретному об’єкті. Частини розбомбленого літака та нові деталі будуть додані до так і не добудованого другого Ан-225″, – сказав Гаврилов.

Згодом в держпідприємстві «Антонов» уточнили інформацію щодо побудови нової «Мрії».

У відповідній заяві зазначили, що наразі розпочалися лише конструкторські роботи.

За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано.

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  • 08.11.2022 06:54
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