У Кремлі заговорили про негативний вплив Путіна на війну

Багато хто в Москві і серед вищого командного складу невдоволений впливом Путіна на військові рішення

В Москві відбулась неофіційна зустріч власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, на якій обговорювалися невдачі росіян в Україні.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Співрозмовники зокрема озвучували думки про негативний вплив президента РФ Володимира Путіна на перебіг війни, адже він в особистому порядку може змінити плани військових та втручатися на тактичний рівень планування.

Крім того Пригожин і далі наполягає на тому, що міністр оборони Сергій Шойгу має понести відповідальність за провали у війні.

За інформацією Центру, у середовищі вищого військового керівництва РФ наростають суперечності. Пригожин звинувачує у провалах Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, а ті своєю чергою кивають на Путіна.