У Кремлі заговорили про негативний вплив Путіна на війну
Багато хто в Москві і серед вищого командного складу невдоволений впливом Путіна на військові рішення
В Москві відбулась неофіційна зустріч власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, на якій обговорювалися невдачі росіян в Україні.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Співрозмовники зокрема озвучували думки про негативний вплив президента РФ Володимира Путіна на перебіг війни, адже він в особистому порядку може змінити плани військових та втручатися на тактичний рівень планування.
Крім того Пригожин і далі наполягає на тому, що міністр оборони Сергій Шойгу має понести відповідальність за провали у війні.
За інформацією Центру, у середовищі вищого військового керівництва РФ наростають суперечності. Пригожин звинувачує у провалах Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, а ті своєю чергою кивають на Путіна.
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- 08.11.2022 08:00
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